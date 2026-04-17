Settore giovanile: tutti gli impegni del fine settimana al Viola Park e in trasferta

Settore giovanile: tutti gli impegni del fine settimana al Viola Park e in trasfertaFirenzeViola.it
Oggi alle 18:20Giovanili
di Redazione FV

Nel fine settimana riprendono gli impegni del settore giovanile viola, sia al Viola Park che in trasferta. Per quanto riguarda le gare al centro sportivo si va dall'Under 8 fino all'Under 18 tra domani e domenica: 

UNDER 10: Fiorentina – San Michele Cattolica Virtus, sabato 18 aprile, ore 15.00
UNDER 9: Fiorentina – CS Lebowski, sabato 18 aprile, ore 15.00
UNDER 8: Fiorentina – Barberino, sabato 18 aprile, ore 16.30
UNDER 15: Fiorentina – Napoli, domenica 19 aprile, ore 11.00
UNDER 16: Fiorentina – Napoli, domenica 19 aprile, ore 15.00
UNDER 18: Fiorentina – Frosinone, domenica 19 aprile, ore 17.00

Le seguenti squadre, a partire dalla Primavera di Galloppa, saranno invece impegnate in trasferta:

PRIMAVERA: Juventus – Fiorentina, sabato 18 aprile, ore 11.00 @ campo “Allianz TC” di Vinovo (TO)
UNDER 9: Grassina – Fiorentina, sabato 18 aprile, ore 10.00 @ campo “Pazzagli Sussidiario” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 10 FEMMINILE: San Donato Tavarnelle – Fiorentina, sabato 18 aprile, ore 10.30 @ campo “Pianigiani” di Tavarnelle Val di Pesa (FI)
UNDER 8: Limite e Capraia – Fiorentina, sabato 18 aprile, ore 15.00 @ campo “Cecchi” di Limite Sull’Arno (FI)
UNDER 14: Cesena – Fiorentina, sabato 18 aprile, ore 15.00 @ campo “CS Romagna Centro” di Cesena (FC) – TEST MATCH
UNDER 13: Cesena – Fiorentina, sabato 18 aprile, ore 15.00 @ campo “CS Romagna Centro” di Cesena (FC) – TEST MATCH
UNDER 17 FEMMINILE: Pineto – Fiorentina, sabato 18 aprile, ore 16.00 @ campo “Druda” di Pineto (TE)
UNDER 12: Cesena – Fiorentina, sabato 18 aprile, ore 17.15 @ campo “CS Romagna Centro” di Cesena (FC) – TEST MATCH
UNDER 10: Sancat – Fiorentina, domenica 19 aprile, ore 10.00 @ campo “Romagnoli” di Firenze
UNDER 14 FEMMINILE: Fiorentina – Rinascita Doccia, domenica 19 aprile, ore 11.30 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 17: Roma – Fiorentina, domenica 19 aprile, ore 15.00 @ campo “Di Bartolomei” di Roma
UNDER 15 FEMMINILE: Sassuolo – Fiorentina, domenica 19 aprile, ore 18.45 @ campo “G. Ferrari” di Fiorano Modenese (MO)