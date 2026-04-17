Settore giovanile: tutti gli impegni del fine settimana al Viola Park e in trasferta
Nel fine settimana riprendono gli impegni del settore giovanile viola, sia al Viola Park che in trasferta. Per quanto riguarda le gare al centro sportivo si va dall'Under 8 fino all'Under 18 tra domani e domenica:
UNDER 10: Fiorentina – San Michele Cattolica Virtus, sabato 18 aprile, ore 15.00
UNDER 9: Fiorentina – CS Lebowski, sabato 18 aprile, ore 15.00
UNDER 8: Fiorentina – Barberino, sabato 18 aprile, ore 16.30
UNDER 15: Fiorentina – Napoli, domenica 19 aprile, ore 11.00
UNDER 16: Fiorentina – Napoli, domenica 19 aprile, ore 15.00
UNDER 18: Fiorentina – Frosinone, domenica 19 aprile, ore 17.00
Le seguenti squadre, a partire dalla Primavera di Galloppa, saranno invece impegnate in trasferta:
PRIMAVERA: Juventus – Fiorentina, sabato 18 aprile, ore 11.00 @ campo “Allianz TC” di Vinovo (TO)
UNDER 9: Grassina – Fiorentina, sabato 18 aprile, ore 10.00 @ campo “Pazzagli Sussidiario” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 10 FEMMINILE: San Donato Tavarnelle – Fiorentina, sabato 18 aprile, ore 10.30 @ campo “Pianigiani” di Tavarnelle Val di Pesa (FI)
UNDER 8: Limite e Capraia – Fiorentina, sabato 18 aprile, ore 15.00 @ campo “Cecchi” di Limite Sull’Arno (FI)
UNDER 14: Cesena – Fiorentina, sabato 18 aprile, ore 15.00 @ campo “CS Romagna Centro” di Cesena (FC) – TEST MATCH
UNDER 13: Cesena – Fiorentina, sabato 18 aprile, ore 15.00 @ campo “CS Romagna Centro” di Cesena (FC) – TEST MATCH
UNDER 17 FEMMINILE: Pineto – Fiorentina, sabato 18 aprile, ore 16.00 @ campo “Druda” di Pineto (TE)
UNDER 12: Cesena – Fiorentina, sabato 18 aprile, ore 17.15 @ campo “CS Romagna Centro” di Cesena (FC) – TEST MATCH
UNDER 10: Sancat – Fiorentina, domenica 19 aprile, ore 10.00 @ campo “Romagnoli” di Firenze
UNDER 14 FEMMINILE: Fiorentina – Rinascita Doccia, domenica 19 aprile, ore 11.30 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 17: Roma – Fiorentina, domenica 19 aprile, ore 15.00 @ campo “Di Bartolomei” di Roma
UNDER 15 FEMMINILE: Sassuolo – Fiorentina, domenica 19 aprile, ore 18.45 @ campo “G. Ferrari” di Fiorano Modenese (MO)
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