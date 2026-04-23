Fiorentina tornata al lavoro: Kean, Parisi e Fortini sempre a parte. Gosens out

Fiorentina tornata al lavoro: Kean, Parisi e Fortini sempre a parte. Gosens outFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:48Primo Piano
di Luciana Magistrato

La Fiorentina è tornata al lavoro in mattinata dopo i due giorni di stop. Come ha già comunicato la società viola, Gosens è out per l'infortunio rimediato all'11' di Lecce-Fiorentina anche se per fortuna gli esami non hanno rilevato lesioni. Il giocatore però sarà assente almeno domenica contro il Sassuolo. Restano incerte le possibilità di rientro per il lunch match degli altri tre infortunati, Kean, Parisi e Fortini, visto che anche oggi hanno lavorato ancora a parte.