Fiorentina Primavera corsara con la Juventus, Padoin: "Peccato aver perso così"

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Grande risultato della Fiorentina Primavera che vincendo in casa della Juventus 2-1 in rimonta si è riportata momentaneamente in testa alla classifica del campionato Primavera 1. Al termine del match, l'allenatore bianconero Simone Padoin ha commentato così la sconfitta: "È davvero un peccato avere perso così - le parole al sito ufficiale - proprio negli ultimi minuti di gioco, dopo una gara affrontata esattamente come l'avevamo preparata. Sapevamo che la Fiorentina fosse una delle squadre più attrezzate del campionato, con un palleggio difficile da arginare, ma oggi sono estremamente soddisfatto dell'ambizione mostrata dai miei ragazzi.

Siamo partiti forte, con un ottimo primo tempo dove il pressing alto ci ha permesso di recuperare molti palloni e di sbloccare il match con una bella azione finalizzata da Durmisi. Purtroppo hanno pareggiato con un "eurogol" di Sadotti: conoscevamo le loro doti balistiche, ma davanti a certi jolly c'è poco da fare. Nella ripresa, dopo un inizio un po' contratto, i cambi ci hanno restituito energia e siamo tornati a essere pericolosi in ripartenza. Il vero rimpianto è non avere sfruttato le diverse palle gol avute nel finale; in queste sfide serve più cinismo, altrimenti rischi la beffa. Nonostante la sconfitta, non posso recriminare nulla alla squadra: l’intensità, la qualità delle giocate e la voglia di mettersi in mostra sono state esemplari. Questa prestazione è la base solida da cui dobbiamo ripartire. Ripartiremo dalla grande determinazione mostrata finora, sia da chi ha iniziato sia da chi è subentrato. È questa la base dei nostri successi, ma sento che possiamo dare ancora qualcosa in più. Dopo questi due giorni di riposo, dovremo affrontare le ultime partite di campionato e la sfida di Coppa Italia con il giusto atteggiamento: molto dipenderà dalla nostra voglia di portare a casa il massimo dei risultati".