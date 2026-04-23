FirenzeViola Un'intera rosa in prestito: ecco i 27 giocatori che in estate potrebbero tornare al Viola Park

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Uno dei temi che dovrà affrontare il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, nel corso della sua prima estate a Firenze, sarà certamente quello legato alla gestione dei vari giocatori che rientreranno al Viola Park dai rispettivi prestiti. In totale infatti i giocatori che hanno lasciato la Fiorentina negli ultimi due mercati (estivo e invernale) a titolo temporaneo sono ben 27. Di questi solo 9 sono in prestito con diritto di riscatto: Sohm, Valentini, Amatucci, Infantino (il cui riscatto può diventare obbligatorio in caso di salvezza dell'Argentinos Juniors), Nzola, Richardson, Moreno, Lucchesi (il cui riscatto può diventare obbligatorio in caso di promozione in Serie A del Monza) e Bianco.

Gli altri 18 invece, tra i quali sono compresi anche Sottil, Beltran, Martinelli e Barak, sono in prestito secco. Queste le grafiche con tutti i nomi, le rispettive situazioni contrattuali, il minutaggio e i gol/assist messi a referto: