Bene Primavera e Under 18: i risultati del weekend del settore giovanile viola

Bene Primavera e Under 18: i risultati del weekend del settore giovanile violaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 17:44Giovanili
di Redazione FV

Solito recap, direttamente dal sito della Fiorentina, in merito ai risultati del settore giovanile viola del weekend appena trascorso. Vince la Primavera, volata in finale scudetto, bene anche l'Under 18, peggio invece l'Under 17. Questo il riassunto:

PRIMAVERA: Fiorentina – Bologna 2 – 0 (SEMIFINALE PRIMAVERA 1)

Marcatori: Braschi, Bertolini

UNDER 18: Fiorentina – Lecce 3 – 2

Marcatori: autogol, Mataran, Melani

UNDER 17: Fiorentina – Prato Juniores Nazionali 7 – 0 (GARA AMICHEVOLE)

Marcatori: Chiti (2), Giannoni, Gobbo (2), Faye, Sharka

UNDER 17 FEMMINILE: Parma – Fiorentina 3 – 1

UNDER 13: Torneo “Niccolò Galli” – 3° Classificati

UNDER 12: Memorial “Davide Astori” – 3° Classificati

UNDER 12: Torneo “Europe Cup” – 5° Classificati / 1° Classificati in Coppa Debuttanti

UNDER 12 FEMMINILE: Fiorentina – Floria 0 – 4

UNDER 11: Torneo “Pfingstcup” – 2° Classificati

UNDER 10: Torneo “Coppa Italia” – 1° Classificati

UNDER 9: Torneo "Budapest Youth Cup" - 1° Classificati

UNDER 8: Torneo “Primavera”