Bene Primavera e Under 18: i risultati del weekend del settore giovanile viola
Solito recap, direttamente dal sito della Fiorentina, in merito ai risultati del settore giovanile viola del weekend appena trascorso. Vince la Primavera, volata in finale scudetto, bene anche l'Under 18, peggio invece l'Under 17. Questo il riassunto:
PRIMAVERA: Fiorentina – Bologna 2 – 0 (SEMIFINALE PRIMAVERA 1)
Marcatori: Braschi, Bertolini
UNDER 18: Fiorentina – Lecce 3 – 2
Marcatori: autogol, Mataran, Melani
UNDER 17: Fiorentina – Prato Juniores Nazionali 7 – 0 (GARA AMICHEVOLE)
Marcatori: Chiti (2), Giannoni, Gobbo (2), Faye, Sharka
UNDER 17 FEMMINILE: Parma – Fiorentina 3 – 1
UNDER 13: Torneo “Niccolò Galli” – 3° Classificati
UNDER 12: Memorial “Davide Astori” – 3° Classificati
UNDER 12: Torneo “Europe Cup” – 5° Classificati / 1° Classificati in Coppa Debuttanti
UNDER 12 FEMMINILE: Fiorentina – Floria 0 – 4
UNDER 11: Torneo “Pfingstcup” – 2° Classificati
UNDER 10: Torneo “Coppa Italia” – 1° Classificati
UNDER 9: Torneo "Budapest Youth Cup" - 1° Classificati
UNDER 8: Torneo “Primavera”
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati