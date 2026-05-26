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L'agente di Vanoli pubblica la classifica del girone di ritorno e aggiunge: "Senza parole"

L'agente di Vanoli pubblica la classifica del girone di ritorno e aggiunge: "Senza parole"
Oggi alle 12:35Primo Piano
di Redazione FV

Uno screen pubblicato sul proprio profilo Instagram, tra le storie, con un breve ma chiaro messaggio: "No words", "senza parole", il riferimento va alla classifica di Serie A nel girone di ritorno e lo ha fatto poco fa Andrea D'Amico, agente di Paolo Vanoli. D'Amico tagga anche lo stesso tecnico della Fiorentina in una graduatoria che, nella seconda tranche di campionato, vede i viola ottavi, con +16 punti rispetto a quelli raccolti nel girone d'andata. Il commento del procuratore sottolinea l'ottimo lavoro del proprio assistito, il cui destino si deciderà nelle prossime ore.