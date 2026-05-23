Pazza Fiorentina Under-18: va sotto di due gol al Viola Park ma poi vince 3-2
Una rimonta da pazza Fiorentina. Gli Under 18 di Marco Capparella, nella penultima giornata di campionato, superano il Lecce per 3-2 al Viola Park al termine di una sfida incredibile, rilanciando con forza la propria corsa ai playoff. La partita sembra mettersi subito nel peggiore dei modi per i viola. Dopo il rigore fallito da Cianciulli, è infatti il Lecce a trovare il vantaggio dagli undici metri con Esposito. I salentini però complicano presto i propri piani: Fontanarosa stende Sanogo lanciato a rete, l’arbitro ravvisa la chiara occasione da gol ed estrae il cartellino rosso per il portiere ospite.
Nonostante l’uomo in meno, il Lecce trova addirittura il raddoppio ancora con Esposito, autore della personale doppietta che gela il Viola Park. Sotto di due gol, Capparella decide allora di cambiare volto alla gara pescando dalla panchina la carta giusta: Mataran. L’attaccante uruguaiano entra e in meno di due minuti rimette tutto in equilibrio con una doppietta devastante, restituendo entusiasmo e inerzia ai viola. La Fiorentina continua a spingere e nel finale completa la rimonta grazie a Melani, che a pochi minuti dal termine firma il gol del definitivo 3-2. Tre punti pesantissimi per la formazione gigliata che, in attesa dei risultati delle concorrenti, sale così a quota 57 punti continuando a credere con forza all’obiettivo playoff.
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