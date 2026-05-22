Fiorentina, Settore Giovanile: gli impegni dal 22 al 27 maggio
Non solo Fiorentina-Atalanta. La squadra viola sarà impegnata, come di consueto, anche nel settore giovanile. Queste le partite che andranno in scena presso il Rocco B. Commisso Viola Park:
PRIMAVERA: Fiorentina – Bologna, domenica 24 maggio, ore 18.30 (SEMIFINALE PRIMAVERA 1)
UNDER 18: Fiorentina – Lecce, sabato 23 maggio, ore 11.00
UNDER 17: Fiorentina – Prato Juniores Nazionali, sabato 23 maggio, ore 13.00 (GARA AMICHEVOLE)
L’UNDER 13, invece, sarà impegnata nel torneo “Niccolò Galli” presso il campo “Poggioloni” di Caldine (FI) nelle seguenti partite:
Fiorentina – Pisa, venerdì 22 maggio, ore 10.00
Bologna – Fiorentina, venerdì 22 maggio, ore 18.30
Fiorentina – Inter, sabato 23 maggio, ore 15.30
Atalanta – Fiorentina, domenica 24 maggio, ore 11.15
Fiorentina – FASE FINALE, domenica 24 maggio, ore 15.00/16.00
L’UNDER 12 sarà impegnata nel memorial “Castelletti Mazzoni” presso il campo “Comunale” di Galluzzo (FI) nelle seguenti partite:
Fiorentina – A. Slatina, venerdì 22 maggio, ore 17.45
Fiorentina – CSL Prato SC, venerdì 22 maggio, ore 18.45
Fiorentina – Inter, venerdì 22 maggio, ore 19.45
Fiorentina – FASE FINALE, data e orario da comunicare
L’UNDER 10 sarà impegnata nel memorial “Castelletti Mazzoni” presso il campo “Biagiotti” di Sesto Fiorentino (FI) nelle seguenti partite:
Fiorentina – Capezzano Pianore, venerdì 22 maggio, ore 15.50
L’ Aquila – Fiorentina, venerdì 22 maggio, ore 16.15
Fiorentina – FASE FINALE, data e orario da comunicare
L’UNDER 8 sarà impegnata nella coppa “Primavera” presso il campo “Bartoli” di Poggibonsi (SI) nelle seguenti partite:
U.P.P. – Fiorentina, sabato 23 maggio, ore 15.00
Fiorentina – Virtus Maremma, sabato 23 maggio, ore 16.30
Fiorentina – Castellina, sabato 23 maggio, ore 17.30
Follonica – Fiorentina, sabato 23 maggio, ore 16.30
Affrico – Fiorentina, sabato 23 maggio, ore 17.00
Meroni – Fiorentina, domenica 24 maggio, ore 15.30
Fiorentina – Bibbiena, domenica 24 maggio, ore 16.30
Fiorentina – FASE FINALE, domenica 24 maggio, orario da comunicare
L’UNDER 12 sarà impegnata nel torneo “Davide Astori” presso il campo “Stadio del Bisenzio” di Signa (FI) nelle seguenti partite:
Fiorentina – Arezzo, domenica 24 maggio, ore 9.30
Pontedera – Fiorentina, domenica 24 maggio, ore 10.00
Signa – Fiorentina, domenica 24 maggio, ore 10.30
Fiorentina – FASE FINALE, domenica 24 maggio, orario da comunicare
Infine, l’UNDER 14 sarà impegnata nel torneo “Città di Abano Terme” nelle seguenti partite:
Fiorentina – Juventus, lunedì 25 maggio, ore 20.45, campo “Stadio delle Terme” di Monterosso (PD)
Kashiwa – Fiorentina, martedì 26 maggio, ore 18.00, campo “Bottaro” di Battaglia Terme (PD)
Fiorentina – Club Brugge, mercoledì 27 maggio, ore 17.00, campo “Stadio Giarre” di Abano Terme (PD)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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