I miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosens

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Ciao maledetto campionato 2025-26. Speriamo di non dover più vivere una stagione così triste. Sofferenza vera per mesi e mesi. E' tempo di bilanci e di voti. Naturalmente i miei voti che non pretendono di avere valore assoluto ma che sono figli di quello che è stato il mio percepito.

Allenatore

Parto da Vanoli. Io non lo vorrei come tecnico della prossima stagione ma non posso che dirgli grazie per il miracolo sportivo che ha realizzato. Il mio voto è 9. Non arrivo a dieci perché comunque ha salvato una squadra che aveva valori importanti in una stagione dove alcune formazioni (Pisa, Verona e non solo…) sono apparse giù di Serie B. Vanoli ha preso uno spogliatoio spaccato, Senza testa e senza gambe. L'ultima Fiorentina, direi quella del girone di ritorno, è apparsa tutta un'altra storia.

Dirigenti Vecchi

Sono tre i responsabili di questo disastro sportivo. L'ex allenatore Pioli, l'ex diesse Pradè e l'attuale direttore generale Ferrari. Loro hanno costruito spendendo una cifra assurda questo fallimento quindi il voto per tutti è un tondo 3. Due di queste figure se ne sono già andate. E' rimasto Ferrari che sta cercando di cambiare qualcosa nella sua gestione. Scelta saggia. Deve però finire di tagliare i ponti con qualche personaggio del passato e con qualche figura che ha fallito nella Fiorentina. Trovo ottimo l'approccio con la Sindaca Funaro con la quale si è creata subito un'intesa positiva per realizzare il nuovo Franchi. Il nuovo Ferrari se continua così può trovare un suo ruolo.

Dirigenti Nuovi

Per Paratici il voto è 6. Che è la media tra il quattro della campagna acquisti invernale e l'8 per come ha dato forza a Vanoli e gestito lo spogliatoio. Paratici nel suo ruolo è un fuoriclasse. Ma ha bisogno di soldi e di tempo. I soldi glieli deve dare Commisso il tempo se lo deve conquistare lui creando un rapporto con il mondo Firenze. Rapporto che per il momento non ha creato. La Fiorentina non è la Juve. E' una realtà più familiare e più passionale. Non siamo sparsi per l'Italia siamo tutti qui. Paratici ha usato spesso la parola Firenze, ora impari a conoscerla.

Giocatori

Non darò i voti a tutti. Ne sceglierò alcuni come simboli. Parto dal 4,5 a Kean. Deludente più fuori dal campo che in campo. Poi, 4 a Gud, deludente sia in campo che fuori. Niente 7 ma un ottimo 6,5 a Fagioli, Parisi (in bocca al lupo spero di rivederti presto in campo) e Ranieri (un vero yomo oltre che un buon giocatore). Per me sono le tre facce della salvezza. % infine a Dodò e Gosens che hanno la valigia pronta. Ci hanno fatto divertire. Mi auguro che la nuova Fiorentina abbia più leader prima ancora che più campioni.

Presidente

A Giuseppe Commisso assegno un s.v. Non posso giudicarlo perché per il momento ha fatto pochissimo. Ha sbagliato qualcosa nella comunicazione ma tendo a perdonarlo. Il mestiere del Presidente non è facile. Non so se lui comandi al cento per cento. Mi auguro che Giuseppe Commisso o sua mamma affidinio a Paratici i soldi necessari a costruire una Fiorentina da Europa League. Per non tradire le idee e le ambizioni di Rocco Commisso al quale mando un bacio al cielo.