Non solo Fiorentina, la situazione delle panchine delle 20 di Serie A
Settimana di incontri e chiarimenti tra tanti allenatori e le rispettive società. Per ora solo Conte e Sarri si sono ufficialmente separati, con la Lazio che ha già individuato il sostituto (l'ex ct Gattuso) e il tecnico toscano che firmerà per l'Atalanta mentre il Napoli ha iniziato il casting a partire da Italiano in queste ore, ma c'è anche Allegri appena esonerato dal Milan. Sicuri di rimanere praticamente solo gli altri 3 tecnici che hanno conquistato la Champions, Chivu (Inter), Gasperini (Roma) e Fabregas (Como). Anche Alvini e Stroppa sono confermati sulle panchine delle due squadre al momento salite dalla B. Il resto è tutto un punto interrogativo a parte Udinese e (forse) Cagliari.
Atalanta Sarri? (nuovo)
Bologna Palladino? Di Francesco? De Rossi? (nuovo)
Cagliari Pisacane
Como Fabregas
Fiorentina Grosso? (nuovo)
Frosinone Alvini
Genoa De Rossi?
Inter Chivu
Juventus Spalletti?
Lazio Gattuso (nuovo)
Lecce Di Francesco?
Milan Iraola? Xabi? (nuovo)
Monza/Catanzaro Bianco-Aquilani?
Napoli Italiano? Allegri? (nuovo)
Parma Cuesta?
Roma Gasperini
Sassuolo Aquilani? Abate? (nuovo)
Torino Aquilani? Juric? Abate? (nuovo)
Udinese Runjaic
Venezia Stroppa
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