L'Avellino punta due giovani viola: il ds Aiello ieri al Viola Park per osservarli

L'Avellino punta due giovani viola: il ds Aiello ieri al Viola Park per osservarliFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:06Giovanili
di Redazione FV

Ieri al Viola Park, per la semifinale scudetto del campionato Primavera tra Fiorentina e Bologna vinta dai viola, c'era anche il ds Mario Aiello in vista della nuova stagione dell'Avellino che, dopo l'addio di Ballardini (anche lui al Viola Park), punta su Sandro Nesta. Per questo il dirigente irpino, secondo quanto riporta il sito di calcio SportChannel214.it, era a seguire dal vivo le prestazioni di Kouadio e Braschi della Fiorentina e Ravaglioli del Bologna.