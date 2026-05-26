FirenzeViola Grazie Vanoli, ma serve un altro allenatore: i risultati del sondaggio di FirenzeViola

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La gara contro l'Atalanta ha definitivamente chiuso la stagione 2025/26, senza dubbio una delle peggiori nella storia della Fiorentina. Lo ha fatto capire anche il Franchi nel corso della gara, con cori e fischi all'indirizzo di tutti tranne che di Paolo Vanoli. L'allenatore, subentrato a Stefano Pioli a campionato in corso, è stato l'unico a strappare gli applausi dei tifosi dopo aver compiuto la missione salvezza per cui era stato chiamato in causa.

E allora, vi abbiamo chiesto: a bocce ferme e col mercato delle panchine che sta per impazzare, Vanoli ha meritato la conferma sul campo? Ripartireste da lui per l'anno prossimo? O preferireste qualcosa di nuovo per alzare l'asticella? Ai nostri lettori la parola, col sondaggio che ha dato una risposta chiara: oltre 3200 voti, con una percentuale netta di preferenze. Per il 73% dei lettori di FirenzeViola.it c'è la necessità di ripartire da un altro tecnico, mentre soltanto il 26% di loro confermerebbe ancora Vanoli. Una volontà, quella della maggioranza, che dovrebbe concretizzarsi, con la Fiorentina che cerca un nuovo allenatore.