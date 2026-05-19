Social Sadotti sull'infortunio: "Ho pensato al peggio, grazie per i messaggi di sostegno"

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Nella partita di sabato scorso contro il Lecce la Fiorentina Primavera di mister Galloppa ha perso per infortunio il difensore centrale classe 2006 Edoardo Sadotti. Per lui si temeva un grave infortunio al ginocchio che però per fortuna è stato scongiurato dalla risonanza magnetica. Lo stesso giocatore su Instagram, attraverso un post, ha mandato un messaggio ai tifosi e ai compagni.

Questo il contenuto: "Un infortunio che si è per fortuna rivelato “leggero” rispetto a quello che si pensava. Voglio ringraziare tutti per i messaggi e il sostegno in questi giorni difficili. Ho pensato al peggio per ogni secondo fino all’esito della risonanza e mi reputo davvero fortunato di poter comunque stare insieme a questo gruppo di ragazzi fantastici e poterli accompagnare in questo finale di stagione troppo importante".