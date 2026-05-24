Dagli inviati Primavera, Morrone esalta la Fiorentina: "Davanti hanno giocatori determinanti"

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Stefano Morrone, allenatore del Bologna Primavera, ha parlato in zona mista al termine della semifinale scudetto persa al Viola Park contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Chi si aspetta in finale tra Parma e Cesena? "In semifinale sono arrivate le squadre più continue in campionato e quelle che hanno meritato di più. Parma-Cesena è combattuta, sarà apertissima. Sulla carta la Fiorentina sarà favorita di un pizzico, poi Galloppa è un mio amico.

Cosa l'ha colpita di più della Fiorentina? "La qualità di tanti ragazzi di poter determinare, i cambi e la qualità del gioco. Hanno un'identità ben chiara. Davanti hanno giocatori derminanti con gamba, passo e tiro. Hanno un'ottima rosa".