Alle 18 Roma-Bologna Primavera: chi vince affronta la Fiorentina. Le formazioni
Alle ore 18, presso lo stadio Tre Fontane di Roma, va in scena la sfida tra Roma e Bologna, turno preliminare dei playoff scudetto Primavera che stabilirà chi affronterà la Fiorentina di Daniele Galloppa nella finale tricolore che andrà in scena domenica alle 18:30. Ai giallorossi, in virtù del miglior piazzamento in classifica, basta un pareggio. Ecco le formazioni ufficiali del match:
ROMA: De Marzi; Nardin, Seck, Terlizzi; Marchetti, Bah, Panico, Cama; Di Nunzio, Almaviva; Arena.
A disp.: Zelezny, Litti, Della Rocca, Mirra, Arduini, Morucci, Scacchi, Lulli, Maccaroni, Paratici, Forte.
All. Federico Guidi.
BOLOGNA: Happonen; Nesi, Francioli, Tomasevic, Papazov; Lai, N’Diaye, Nordvall, Saputo; Negri, Toroc; Castaldo.
A disp.: Franceschelli, Gnudi, Ravaglioli, Nordvall, Tupec, Armanini, Badori, Pantaleoni, Jaku, Libra, Lo Monaco.
All. Stefano Morrone.
Arbitro: Nicolò Dorillo della sezione di Torino.
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