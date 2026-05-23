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Primo contratto da professionista per il giovane viola Zemko: ecco la nota

Primo contratto da professionista per il giovane viola Zemko: ecco la notaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 18:00Giovanili
di Redazione FV

Primo contratto da professionista per il promettente Tomas Zemko, talento del settore giovanile della Fiorentina, con cui ha appena sottoscritto un accordo fino al 2028. Ecco la nota del club:

"ACF Fiorentina comunica che il difensore slovacco classe 2009 Tomas Zemko ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Club gigliato. Il nuovo accordo legherà il calciatore alla Fiorentina fino al 30 giugno 2028".