Ufficiale
La Fiorentina rinnova il contratto di Lezzerini: sarà viola fino al 2028
FirenzeViola.it
Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina rende noto di aver esercitato esteso il contratto che lega Luca Lezzerini al club viola per altre due stagioni. Ecco l'annuncio ufficiale in merito all'accordo rinnovato tra la società il portiere:
"ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto di Luca Lezzerini, contratto che verrà esteso fino al 30 giugno 2028".
Pubblicità
Primo Piano
Tra Grosso e una sorpresa, i due ‘no’ dall’estero. Trasformare la Fiorentina in un club che fa calcio: la difficile scommessa di Paratici. Il bivio dell’incontro a New York, i confronti con Stephan e la verità sullo sponsordi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Tra Grosso e una sorpresa, i due ‘no’ dall’estero. Trasformare la Fiorentina in un club che fa calcio: la difficile scommessa di Paratici. Il bivio dell’incontro a New York, i confronti con Stephan e la verità sullo sponsor
2 Paratici verso il primo vero grande cambiamento: per la panchina si avvicina il tempo delle decisioni
Copertina
FirenzeViolaLa conferma di Lezzerini, il mercato su De Gea e l'incognita Christensen: il punto portieri
Mario TeneraniVanoli o Grosso, verità entro il weekend. Dirigenza a New York dopo il 10 giugno. Le voci sullo sponsor preoccupano. Rischio ridimensionamento economico
Tommaso LoretoLa speranza per le mosse di Paratici e l'attesa per il summit negli States, un limbo in cui Grosso resta il favorito nella successione a Vanoli
Luca CalamaiI miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosens
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com