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La Fiorentina rinnova il contratto di Lezzerini: sarà viola fino al 2028

La Fiorentina rinnova il contratto di Lezzerini: sarà viola fino al 2028FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:21Primo Piano
di Redazione FV

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina rende noto di aver esercitato esteso il contratto che lega Luca Lezzerini al club viola per altre due stagioni. Ecco l'annuncio ufficiale in merito all'accordo rinnovato tra la società il portiere:

"ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto di Luca Lezzerini, contratto che verrà esteso fino al 30 giugno 2028".