Live Fiorentina-Atalanta 1-1, rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!

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22.37 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

93'- Termina qui il match e la stagione della Fiorentina. I viola dopo essere andati avanti a fine primo tempo con Piccoli sono stati raggiunti nella ripresa dall'autogol di Comuzzo su cross di Zappacosta.

92'- Traversone dalla sinistra di Raspadori e palla che dopo un batti e ribatti arriva a Lezzerini.

90'- Segnalati tre minuti di recupero.

86'- Cambio nella Fiorentina. Esce Christensen ed entra Lezzerini.

86'- Destro a giro da fuori area di Raspadori largo ampiamente alla sinistra di Christensen.

85'- Prova a reagire la Fiorentina. Cross dalla destra di Harrison e colpo di testa sul fondo di Fabbian che colpisce male e fuori tempo la palla.

82'- Pareggio dell'Atalanta. Cross dalla destra di Zappacosta e autogol di Comuzzo che nel tentativo di anticipare Scamacca deposita la palla alle spalle di Christensen.

81'- Doppio cambio nell'Atalanta. Escono De Roon e Sulemana ed entrano Vavassori e Scamacca.

81'- Ci prova di nuovo Sulemana per l'Atalanta. Il suo destro a giro esce larghissimo però alla sinistra di Christensen.

80'- Fiorentina ad un passo dal 2-0. Colpo di testa da angolo di Fabbian e gran riflesso di Sportiello che devia ancora in corner.

79'- Ottima giocata sulla destra di Dodo che si crea lo spazio per il cross e cerca in area sul primo palo un compagno trovando però l'anticipo in angolo di Hien.

77'- Paratona di Christensen!! Destro a giro da dentro l'area di Sulemana e palla messa in angolo dal portiere viola con una grande parata.

75'- Altri cambi per la Fiorentina, escono Gosens e Gudmundsson ed entrano Balbo e Solomon.

71'- Bella imbucata di Dodo per Piccoli che in uno contro un in velocità con Hien cade a terra in area reclamando un calcio di rigore. L'arbitro non è dello stesso avviso e fa proseguire con una rimessa dal fondo.

67'- Doppio cambio nella Fiorentina, escono Rugani e Brescianini ed entrano Pongracic e Ndour.

66'- Altro cambio nell'Atalanta, esce Scalvini ed entra Dijmsiti.

66'- Brivido per la Fiorentina. Cross d'esterno dalla destra di De Ketelaere ed uscita a vuoto di Christensen che per fortuna non costa il gol ai viola.

62'- Cambio nell'Atalanta, esce Samardzic ed entra De Ketelaere.

61'- Ancora occasione per la Fiorentina. Colpo di testa di Rugani da buonissima posizione che termina alto sopra la traversa.

61'- Mandragora sfiora il raddoppio!! Gran punizione del centrocampista viola che con un sinistro a giro sul secondo palo non trova la via del gol per via di un grande intervento di Sportiello.

60'- Ottimo spunto centrale di Gudmundsson che viene placcato da Ahanor. Punzione per la Viola e giallo per il difensore dell'Atalanta.

58'- Si fa vedere anche l'Atalanta. Zappacosta sul secono palo trovato da Sulemana calcia forte sul palo di Christensen che però in uscita bassa è bravo a ridurre lo specchio di porta e a mettere in angolo.

57'- Ancora Fiorentina, che ha inziato meglio la ripresa. Sinistro da fuori di Harrison centrale bloccato a terra da Sportiello.

55'- Occasionissima per la Fiorentina. Imbucata in area per Dodo che a tu per tu con Sportiello scarica Fabbian che però viene anticipato in uscita bassa dal portiere della Dea che salva i suoi dal 2-0.

51'- Palla gol per l'Atalanta. Sinistro sul primo palo di Raspadori e altra ottima parata di Christensen.

47'- Ammonito Sulemana per fallo ai danni di Comuzzo.

45'- Fischio d'inizio del secondo tempo al Franchi!

45'- Cambio nell'Atalanta, Zappacosta entra al posto di Bellanova.

----INTERVALLO----

46'- Termina qui il primo tempo. Fiorentina che soffre ma chiude avanti grazie al gol di Piccoli.

45'- Segnalato un minuto di recupero.

45'- Destro a giro da fuori area di Pasalic che termina ampiamente largo alla sinistra di Christensen.

42'- Altra occasione per la Fiorentina. Traversone dalla destra di Harrison e colpo di testa sbagliato di Fabbian che spedisce la sfera sul fondo.

39'- Gol della Fiorentina!!!!! Piccoli imbeccato da Brescianini sfugge stavolta a Hien, calcia forte sul primo palo e complice uno Sportiello non perfetto trova la rete del vantaggio.

36'- Punzione battuta da De Roon e respinta prontamente dalla difesa della Fiorentina.

35'- Altro anticipo di Hien su Piccoli in trequarti difensiva viola e attaccante della Fiorentina che finisce per commettere fallo ai danni del difensore della Dea regalando una punizione da zona pericolosa.

33'- Destro da fuori area di De Roon che termina altissimo sopra la traversa di Christensen.

30'- Sulemana prova a scappare in velocità sulla sinistra, ottima chiusura di Harrison che guadagna anche una punizione.

26'- Sembra essersi affievolita la spinta dell'Atalanta ma la Fiorentina al momento fatica nella manovra e nel rendersi pericolosa.

22'- Torna a farsi vedere la Fiorentina. Cross dalla destra di Harrison bello e insidioso che non trova però una deviazione da parte né di Piccoli né di Fabbian.

19'- Doppia occasione per l'Atalanta nel giro di pochi secondi. Prima nuovamente Samardzic da fuori area con respinta laterale di Christensen, poi sinistro rasoterra da fuori di De Roon che termina di poco al lato del palo. Fiorentina in questo momento sotto assedio.

18'- Atalanta nuovamente pericolosa. Destro di Sulemana respinto bene centralmente da Christensen. Viola in difficoltà.

17'- Altra occasione per l'Atalanta. Sinistro ad incrociare di Raspadori da dentro l'area di rigore che esce di poco alla sinistra di Christensen.

15'- Contropiede pericoloso dell'Atalanta. Samardiz conduce palla al piede, arriva al limite dell'area, calcia da fuori, ma colpisce sulla schiena Raspadori spedendo così il pallone sul fondo.

13'- Imbucata centrale di Pasalic che non trova compagni e pallone che arriva tra le braccia di Christensen.

11'- Lancio in verticale per Piccoli o Fabbian, chiusura di Hien che subisce anche il fallo del centrocampista viola.

9'- Si fa vedere la Fiorentina. Destro al volo in area di Brescianini respinto da Sportiello ma azione poi fermata per un fuorigioco iniziale di Piccoli.

6'- Ancora Atalanta. Traversone rasoterra pericoloso di Sulemana in area di rigore viola e Ahanor che per fortuna arriva in corsa ma colpisce male e mette sul fondo.

5'- Occasione Atalanta. Sinistro a giro da fuori area di Samardzic e respinta laterale di Christensen.

3'- Punzione in trequarti avversaria per la Fiorentina, traversone di Mandragora e respinta di Ederson.

1'- Via si parte, iniziato ora il match del Franchi!

La Fiorentina chiude la stagione 2025/2026 davanti ai propri tifosi e contro l’Atalanta dell’ex Palladino in una sfida che, per fortuna dei Viola, non vale nulla ai fini della classifica, con la salvezza già raggiunta per Vanoli e i suoi contro il Genoa. Proprio per questo Vanoli attua alcune scelte mirate a far giocare chi ha avuto meno spazio, partendo da Christiansen in porta e arrivando a Rugani in difesa e Fabbian a centrocampo.

Queste le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina (4-1-4-1): Christensen; Dodo, Rugani, Comuzzo, Gosens; Mandragora; Harrison, Brescianini, Fabbian, Gudmundsson; Piccoli. A disposizione: Lezzerini, De Gea, Pongracic, Solomon, Ndour, Fortini, Fagioli, Braschi, Balbo, Puzzoli. Allenatore: Paolo Vanoli

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Musah; Samardzic, Sulemana; Raspadori. A disposizione: Carnesecchi, De Ketelaere, Bakker, Djimsiti, Ederson, Kolasinac, Krstovic, Obric, Scamacca, Rossi, Vavassori, Zalewski, Zappacosta. Allenatore: Raffaele Palladino.