Grosso "coperta di Linus" per Paratici. Nazione: "C'è un nome forte non uscito"

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Punto sul prossimo allenatore della Fiorentina a cura de La Nazione, che parla degli ormai noti candidati a guidare la panchina viola ma aggiunge un dettaglio: ci sarebbe anche un nome forte a cui sta lavorando Paratici che ancora però non è uscito. L'addio di Vanoli è sempre più vicino visto che il tempo passa e dalla società non sono arrivate comunicazioni all'allenatore la cui clausola di un anno per il rinnovo scade tra pochi giorni.

Sull'altro fronte c'è stato un nuovo contatto con Fabio Grosso che ha manifestato apertamente il proprio benestare al trasferimento a Firenze, anche se resterebbe da risolvere il suo contratto con il Sassuolo attraverso un simbolico conguaglio economico. Ma la sensazione è che il profilo di Grosso rappresenti soprattutto una sorta di "coperta di Linus", il profilo su cui convergere nel caso in cui altre piste non dovessero andare a buon fine.