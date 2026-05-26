RFV "La Fiorentina ha fatto la scelta più importante". Cilli e il contatto Paratici-Grosso

vedi letture

Il giornalista Luca Cilli ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra', parlando così delle strategie di calciomercato: "Quest'anno sarà diverso per vari motivi. Intanto c'è il Mondiale e tanti club vorrebbero fare affari prima della competizione per non far alzare il prezzo. Ma anche perché al 30 giugno si chiudono i bilanci e alcune società devono cedere o acquistare entro fine giugno. Sarà una sessione di mercato particolare. Poi c'è la questione allenatori".

Com'è la situazione?

"Ci sono tanti cambi, tra questi anche la Fiorentina. Però è molto interessante secondo me perché ci sono anche i direttori sportivi: l'ultimo campionato ha visto dirigenti lavorare poco e male. Chi ha lavorato bene è il Como, che in sette anni è arrivato in Champions partendo dalla Serie D. Dove il direttore sportivo incide, ci sono stati risultati".

E la Fiorentina?

"Ha fatto la cosa più importante, prendere un top player in dirigenza come Paratici. Non ho mai accettato che la Fiorentina fosse gestita come una famiglia, il calcio è un'azienda e sono luoghi di lavoro. Non si possono creare rapporti di amicizia con i giocatori come invece c'erano prima. La Fiorentina ha ottenuto una salvezza, Paratici sa bene dove vuole andare e vuole dare una bella ripulita allo spogliatoio. Per questo mi aspetto tante cessioni".

Sull'allenatore?

"Ha scelto Grosso perché pensa come lui, un dirigente bravo va a scegliere un allenatore che conosce. Da quello che mi risulta, una delle prime chiacchierate è stata proprio su un'idea: fare una squadra giovane e fresca. Credo che la linea sia questa. E si è ragionato già di un calciatore che potrebbe seguire l'allenatore dal Sassuolo, non so ancora il nome".

Ascolta il podcast per l'intervento completo