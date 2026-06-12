Angeloni: "Parlare poco e lavorare tanto: così sono cresciuti i campioni della Primavera”

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Il Direttore del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni e Maurizio Niccolini, responsabile della fascia d’età compresa tra gli 8 e i 14 anni, erano oggi presenti al torneo disputatosi all'Affrico in memoria di Davide Astori, al quale ha partecipato anche il club viola con la formazione Under 10. I due dirigenti, come comunicato dallo stesso club sul proprio sito ufficiale, hanno ritirato il premio annuale, quest’anno dedicato a Riccardo Braschi, attaccante classe 2006 e tra i protagonisti della cavalcata della Fiorentina Primavera che ha riportato lo Scudetto di categoria a Firenze dopo 43 anni.

Di seguito le parole del direttore Angeloni a margine del ritiro del premio: "Bisogna parlare poco e lavorare tanto con passione e orgoglio per i ragazzi. Il nostro cammino è insieme a loro. Sono anni che condivido questo percorso con Maurizio, che mi ha fatto capire ancora di più quale è l'appartenenza che si respira sul territorio. Dei ragazzi che hanno vinto lo scudetto primavera ce ne sono 12 che arrivano dalla nostra attività di base, speriamo che anche in futuro ci siano altri futuri campioni d'Italia viola".