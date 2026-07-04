Giovanili, altro colpo per il futuro: dal vivaio della Lazio arriva Conti

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Il classe 2012, riporta Gazzetta Regionale, si trasferisce al Viola Park dopo una stagione da 21 reti con segnati con l'Under 14 biancoceleste

La Fiorentina continua a investire sul futuro e mette a segno un altro colpo in prospettiva per il proprio settore giovanile. Come riportato da Gazzetta Regionale, il club viola è infatti pronto ad accogliere Marco Aurelio Conti, attaccante classe 2012 proveniente dalla Lazio. Nell'ultima stagione il giovane centravanti si è messo in grande evidenza con la formazione Under 14 biancoceleste, chiudendo l'annata con 21 reti complessive, di cui ben quattro realizzate nei derby contro la Roma.

Un altro innesto di prospettiva

Numeri che lo hanno consacrato come uno dei prospetti offensivi più interessanti della sua categoria e che hanno convinto la Fiorentina a puntare su di lui. L'arrivo di Conti conferma la volontà della società viola di continuare a rafforzare il proprio vivaio con giovani di prospettiva, investendo su talenti provenienti da tutta Italia.