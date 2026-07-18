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Fiorentina, primo contratto da professionista per Sharka: firma fino al 2029

Fiorentina, primo contratto da professionista per Sharka: firma fino al 2029FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 17:40Giovanili
di Redazione FV

Il giovane talento, classe 2010, della Fiorentina, Gentjan Sharka, ha firmato il suo primo contratto da professionista dalla durata di 3 anni, che lo legherà ai colori viola fino al 2029. Questo il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore classe 2010 Gentjan Sharka ha firmato il suo primo contratto da professionista, della durata di tre anni. L’attaccante albanese sarà quindi legato al Club gigliato fino al 30 giugno 2029".