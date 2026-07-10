Altra cessione tra i giovani viola: Sadotti va in prestito all'Alcione Milano
Sarà l'Alcione Milano la prossima tappa della carriera di Edoardo Sadotti. Il difensore centrale classe 2006 si trasferisce in prestito dalla Fiorentina al club lombardo, impegnato nel campionato di Serie C, dopo essere stato accostato nei giorni scorsi anche al Trento. A ufficializzare l'operazione è stata la stessa Alcione Milano, che attraverso un comunicato ha annunciato l'arrivo del giovane difensore con la formula del prestito:
"La società Alcione Milano è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Edoardo Sadotti. Difensore classe 2006, cresce nel vivaio del club viola, mettendosi in luce come uno dei profili più interessanti del panorama giovanile nazionale.
Edoardo vanta già un bagaglio di esperienza di grande valore, arricchito dalle prestigiose trafile nelle Nazionali giovanili azzurre, di cui ha anche indossato la fascia di capitano. Nella passata stagione sportiva si è laureato Campione d’Italia Primavera collezionando 36 presenze impreziosite da 4 gol e 1 assist. Ad Edoardo va l’in bocca al lupo della società Orange per questa nuova esperienza".
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