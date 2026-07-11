Ufficiale Fiorentina, Leonardelli in prestito al Treviso: "Società ambiziosa, era il miglior posto in cui andare"

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Altra cessione in prestito di un giovane talento per la Fiorentina, che oltre a pensare al mercato in entrata per la prima squadra stra lavorando anche alle uscite di ragazzi da far crescere. L'ultima in ordine di tempo è quella di Pietro Leonardelli, portiere classe 2006 campione d'Italia Primavera lo scorso anno con la Fiorentina che passa in prestito al Treviso. Questa la nota ufficiale del Treviso in merito:

"Il portiere campione d’Italia arriva in prestito dalla Fiorentina. Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’arrivo con la formula del prestito di Pietro Leonardelli. Vincitore della Primavera 1 con la Fiorentina nel corso dell’ultima stagione sportiva, Pietro, ancora giovanissimo, ha ricevuto la chiamata della Viola, club con il quale è stato anche frequentemente affiancato alla prima squadra sia nella massima serie che in Conference League. Toscano di Grosseto, il giovane 2006 può vantare in aggiunta al suo palmarès la Coppa Italia Primavera nella stagione 23/24, annata in cui al contempo riceve la chiamata della Nazionale U18. Ora è pronto a calarsi tra i grandi della Serie C, con lo scopo di migliorare sotto la guida di mister Gorini e del suo staff. Leonardelli: «Sono felicissimo di essere qui. La società mi ha fatto una bella impressione sin da subito, il mister e il direttore sono stati chiari e mi hanno fatto percepire l’importanza del progetto. È una società ambiziosa, che vuole fare bene, e credo sia il luogo migliore dove potessi andare» Il Treviso FBC dà il benvenuto a Pietro, augurandogli una stagione piena di soddisfazioni".