Supercoppa Primavera, la sfida tra Fiorentina e Atalanta si giocherà il 9 settembre a Milano
La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente la data per la finale della Supercoppa Primavera che vedrà protagonista la Fiorentina Primavera Campione d'Italia 2025/26 e l'Atalanta vincitrice della Coppa Italia. Il match si giocherà all'Arena Civica Gianni Brera di Milano mercoledì 9 settembre 2026. Questa la nota ufficiale:
"La gara per l’aggiudicazione della Supercoppa Primavera 2026/2027 avrà luogo all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, mercoledì 9 settembre 2026 con inizio alle ore 18.00. La gara verrà disputata tra le seguenti due Società: FIORENTINA Campione d’Italia Primavera 1 2025/2026 ATALANTA Vincitrice della Coppa Italia Primavera 2025/2026 La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sportitalia. 1. Modalità di accesso all’impianto sportivo La Lega Calcio Serie A ha stabilito che l'ingresso per il pubblico alla Supercoppa Primavera sarà gratuito".
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