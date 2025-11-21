Woldvik sulla Juve: "È una partita importante, ma vale sempre tre punti"

Emil Woldvik, in gol nel sonoro 5-2 della Fiorentina contro, la capolista Roma, ha rilasciato un intervista rilasciata al sito ufficiale della Fiorentina, dove ha tracciato un bilancio del tempo passato finora a Firenze, ecco le sue parole: "Devo dire che i primi mesi a Firenze sono stati straordinari. Le mie compagne di squadra mi sono state molto vicine. Ho visitato gran parte della città e mi piace tantissimo, anche il cibo è fantastico. Credo che il livello di questo campionato sia molto alto, con calciatrici molto brave tecnicamente e ogni giorno mi trovo ad affrontare calciatrici sempre più forti. Lo stesso vale per le mie compagne, che sono molto brave a risolvere diversi tipi di situazioni, riescono a uscire in dribbling e a segnare gol pazzeschi. Per questo il livello è impressionante e a mio parere sto migliorando molto.

E' stato molto bello segnare il mio primo gol alla Fiorentina contro la Roma, dove abbiamo vinto da squadra e questo rende la vittoria ancora più importante. La strada che abbiamo preso è quella giusta. Con la Juventus sarà una partita importantissima, ma allo stesso tempo sappiamo che vale 3 punti come ogni partita, ma comunque domenica vogliamo scendere in campo e giocare bene per vincere. Prima di una partita mi guardo qualche video delle altre squadre per capire come giocano, ma mi concentro di più sul gioco che dobbiamo fare noi in campo, sono le avversarie che si devono adattare al nostro gioco. Dobbiamo continuare a crescere su questo aspetto. Tutto questo dipende da noi e dalla nostra voglia di creare una cultura vincente dando il 100% per migliorare ogni giorno".