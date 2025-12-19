Baccaro: "Voglio continuare così e meritarmi una convocazione in prima squadra"

La vincitrice della Top 5 Goal del weekend, Top Scorer del Settore Femminile e autrice della rete della vittoria nell'ultima partita contro la Juventus, Giulia Baccaro, ha rilasciato una breve intervista alla Fiorentina. Ecco le sue parole: "Essere la Top Scorer è un inizio sicuramente e anzi spero di continuare su questa strada per dare un contributo positivo alla squadra e essendo anche che sono la più grande penso che sia il minimo".

Come hai festeggiato il bellissimo gol con la Juventus?

"Ci siamo abbracciate tutte. E' stato un bel momento di squadra. Sono contenta di aver aiutato la squadra a vincere e dobbiamo continuare così su questa strada".

Che sensazione è stata esordire con la prima squadra della Fiorentina?

"Ovviamente è stato bellissimo. E' il sogno di tutti e spero di meritarmi una convocazione anche quest'anno".