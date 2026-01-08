Fiorentina femminile, cessione in prestito di Della Peruta al Feyenoord
L’esperienza di Victoria Della Peruta con la Fiorentina Femminile si interrompe temporaneamente. L’attaccante lascia Firenze per approdare al Feyenoord con la formula del prestito secco, che la legherà al club olandese fino al 30 giugno 2026. A Rotterdam avrà anche l’occasione di condividere questa nuova avventura con la sorella maggiore Talia Della Peruta, centrocampista arrivata in Olanda nel mese di agosto. Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina in merito: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto in prestito le prestazioni sportive della calciatrice Victoria Della Peruta al Feyenoord. La calciatrice giocherà in Olanda fino al 30 Giugno 2026, termine della Stagione sportiva attuale.
In bocca al lupo Tori!". Questo, invece, il comunicato del club olandese: "Cognome familiare... Volto nuovo di zecca! Tori DellaPeruta si trasferisce in prestito al Feyenoord. L'attaccante 21enne, sorella minore di Talia DellaPeruta, sarà in prestito per il resto della stagione dall'ACF Fiorentina".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati