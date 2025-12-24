Ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: il calendario delle viola
Sarà Parma-Milan la prima partita del 2026 della Serie A Women Athora. Ufficiali le date e gli orari delle prime tre giornate del nuovo anno, che si aprirà – dopo la Supercoppa dell’11 gennaio tra Juventus e Roma – con la decima del girone di andata: gialloblù e rossonere si affronteranno sabato 17 gennaio alle 12.30, con la sfida tra Inter e Juventus che sarà trasmessa in diretta anche su RaiSport e RaiPlay domenica 18 alle 15.30. L'undicesima e ultima giornata di andata si svilupperà invece su tre giorni, con Lazio-Fiorentina sabato 24, quattro gare domenica 25 (tra cui Como Women-Inter in diretta anche su RaiSport e RaiPlay) e una - quella tra Juventus e Parma - lunedì 26 alle 18.
Il girone di ritorno si aprirà invece domenica 1° febbraio con cinque gare: tra queste Milan-Genoa, gara in diretta anche su RaiSport e RaiPlay). Lunedì 2 febbraio alle 18 il posticipo tra Fiorentina e Napoli Women. Ecco il calendario della 10a, 11a e 12a giornata:
10a giornata
Sabato 17 gennaio
Ore 12.30: Parma-Milan (DAZN)
Ore 15: Fiorentina-Genoa (DAZN)
Ore 18: Napoli Women-Como Women (DAZN)
Domenica 18 gennaio
Ore 12.30: Roma-Sassuolo (DAZN)
Ore 15: Ternana Women-Lazio (DAZN)
Ore 15.30: Inter-Juventus (DAZN, RaiSport e RaiPlay)
11a giornata
Sabato 24 gennaio
Ore 15: Lazio-Fiorentina (DAZN)
Domenica 25 gennaio
Ore 12.30: Milan-Ternana Women (DAZN)
Ore 12.30: Genoa-Roma (DAZN)
Ore 15: Como Women-Inter (DAZN, RaiSport e RaiPlay)
Ore 15: Sassuolo-Napoli Women (DAZN)
Lunedì 26 gennaio
Ore 18: Juventus-Parma (DAZN)
12a giornata
Domenica 1° febbraio
Ore 12.30: Lazio-Como Women (DAZN)
Ore 12.30: Milan-Genoa (DAZN, RaiSport, RaiPlay)
Ore 15: Ternana-Inter (DAZN)
Ore 15: Parma-Roma (DAZN)
Ore 18: Juventus-Sassuolo (DAZN)
Lunedì 2 febbraio
Ore 18: Fiorentina-Napoli Women (DAZN)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati