Fiorentina femminile, vittoria ai rigori in Coppa Italia contro il Bologna

Fiorentina femminile, vittoria ai rigori in Coppa Italia contro il BolognaFirenzeViola.it
Oggi alle 17:53Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Si chiude con una vittoria il 2025 della Fiorentina femminile, uscita vincente dall'ottavo di finale di Coppa Italia disputatosi in casa del Bologna. Il match ha visto inizialmente la squadra di Pinones Arce passare in vantaggio grazie alla rete di Tryggvadottir al minuto numero 36. Le ragazze viola però all'83' si sono fatte raggiungere dalla rete di Fracaros che ha mandato il match prima ai supplementari e poi con il risultato ancora inchiodato sull'1-1 anche ai calci di rigore.

Li il protagonista è Bettineschi che neutralizza due tiri dal dischetto e permette poi a Orsi di realizzare il gol della vittoria. La Fiorentina ora ai quarti affronterà l'Inter.