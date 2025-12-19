Oda Johansen: "Contro il Bologna mostreremo quello che sappiamo fare"

vedi letture

Oda Johansen, difensore norvegese classe 2004, ha parlato ai microfoni della Fiorentina dei suoi primi mesi a Firenze e del suo ambientamento in squadra: "La mia esperienza è stata molto positiva. Questa squadra mi ha accolto nel migliore modo possibile e mi sta aiutando a crescere. Dove vivo è un ambiente perfetto per me ed è vicino alla città. Per me non è stato un grosso cambiamento, ma devo ancora addattarmi alle calciatrici che devo e sto affrontando, che sono diverse rispetto a quelle del campionato dove giocavo prima. Ovviamente stiamo ancora crescendo sia in campo che fuori. Sono molto felice di giocare contro il Bologna, perché tutti si aspettano che saremo noi a vincere, per cui saranno più libere di testa. Noi giocheremo altrettanto liberamente e mostreremo quello che sappiamo fare. Fuori dal campo sono una persona molto calma, a cui piace osservare e ascoltare, ma sono così anche in campo. In realtà lo sono in tutto quello che faccio. Penso che l'italiano sia la più bella lingua al mondo e mi piace molto impararla e studiarla.

Sto cercando di abituarmi a dire "Ciao" a tutti. In Norvegia è molto diverso perché siamo molto introversi. Qui la gente è più aperta, ci si esprime liberamente. Ovviamente far parte della Nazionale è il mio sogno da sempre, per cui è senza dubbio un traguado che voglio raggiungere nei prossimi anni. Spero di avere questa possibilità un giorno. La mia famgilia mi ha supportata in questo passaggio e sia loro che in miei amici mi sono venuti spesso a trovare. Anche a loro piace questa città e tutto ciò che offre. Quando vengo convocata con la Nazionale giovanile mi sento come se fossi una persona nuova. Ci ho pensato molto e mi sono reso conto che sto maturando, mi prendo più cura di me stessa e vivere da sola aiuta in questo".