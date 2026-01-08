Calciomercato CSC Flash: fatta per Brescianini. Dopo Martinelli, Sampdoria anche su Viti

vedi letture

Torna l'appuntamento di calciomercato, riguardanti la Fiorentina, all'interno del "Chi si compra? Flash!"

Marco Brescianini è virtualmente un nuovo centrocampista della Fiorentina

La dirigenza viola ha chiuso l'operazione con l'Atalanta sulla base del prestito oneroso a tre milioni di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di permanenza in Serie A, a 12 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2030 per un ingaggio da un milione netto a stagione. L'arrivo a Firenze è previsto nelle prossime ore per svolgere le visite mediche e firmare il contratto.

Boga, Dominguez e Ngonge per la fascia

È questa la zona di campo in cui la Fiorentina sta continuando a insistere dato che i viola vogliono continuare con il 4321 o 4231 quindi un modulo che preveda l'impiego di un esterno. Piace sempre Dominguez del Bologna però i rossoblù chiedono 10/12 milioni di euro e soprattutto di avere già in mano l'eventuale alternativa. Per questo pare essere una pista non semplicissima. Piace anche Boga del Nizza e soprattutto Ngonge del Napoli, giocatore in prestito a Torino sul quale c'è però anche l'Atalanta.

Opzione estera per Dzeko, Viti potrebbe raggiungere Martinelli

Per quanto riguarda Dzeko si va verso una soluzione estera perché guadagna 1,8 milioni di euro a salire quindi un ingaggio alto che in Italia davvero in pochi si possono permettere. Per questo il giocatore preferirebbe appunto un'opzione estera che nei prossimi giorni potrebbe prendere quota. Infine per quello che riguarda Viti il giocatore sarà di rientro a Nizza dopo l'esperienza deludente alla Fiorentina. Su di lui c'è anche la Sampdoria che quindi potrebbe optare per un altro calciatore in uscita dalla Fiorentina dopo Tommaso Martinelli visto che i blucerchiati sono in cerca di un difensore.