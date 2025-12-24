Coppa Italia Women, il programma dei quarti: date e orari di Fiorentina-Milan
Sono stati delineati oggi gli orari e le date dei quarti di finale della Coppa Italia Women, dove saranno protagoniste anche le viola di Pinores-Arce. Si parte martedì 20 alle 18 proprio con Milan-Fiorentina; mercoledì 21, Ternana Women-Inter alle 18 e il derby Lazio-Roma alle 20.30. A chiudere l’andata dei quarti, Napoli Women-Juventus giovedì 22 alle 18. Alle 18 di mercoledì 28 gennaio, Roma-Lazio e Inter-Ternana Women apriranno i quarti di ritorno, completati giovedì 29 da Fiorentina-Milan alle 18 e da Juventus-Napoli Women alle 20.30. Il recap:
Quarti di finale, gare di andata
Martedì 20 gennaio
Ore 18: Milan-Fiorentina
Mercoledì 21 gennaio
Ore 18: Ternana Women-Inter
Ore 20.30: Lazio-Roma
Giovedì 22 gennaio
Ore 18: Napoli Women-Juventus
Gare di ritorno
Mercoledì 28 gennaio
Ore 18: Roma-Lazio
Ore 18: Inter-Ternana Women
Giovedì 29 gennaio
Ore 18: Fiorentina-Milan
Ore 20.30: Juventus-Napoli Women
