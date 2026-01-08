Marco Brescianini domani mattina a Firenze per visite e firma

Marco Brescianini domani mattina a Firenze per visite e firmaFirenzeViola.it
Oggi alle 16:20Primo Piano
di Luciana Magistrato

Marco Brescianini, virtualmente già un giocatore viola, è pronto a diventarlo a tutti gli effetti, domani mattina. In mattinata arriverà infatti a Firenze dove effettuerà le visite e metterà la firma sul suo contratto. Brescianini arriva in prestito con diritto di riscatto, che però diventerà obbligo alla salvezza matematica. Per lui pronto un contratto fino al 2030. Dopodiché sarà a disposizione di Paolo Vanoli anche in vista del Milan.