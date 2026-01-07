Fiorentina Femminile: il 9 gennaio test match in programma con il Parma

Tramite i propri canali ufficiali, la Fiorentina comunica che nel primo impegno stagionale semi agonistico dell'anno la Fiorentina Femminile sfiderà il Parma in amichevole. Si legge nel comunicato: "Un test match per riprendere i ritmi gara e per prepararsi alla densa agenda di impegni del mese di Gennaio. La partita si giocherà al Viola Park, sul campo di allenamento della squadra viola, a porte chiuse, con calcio di inizio ore 14.00 . Aggiornamenti e report saranno disponibili sui canali ufficiali".