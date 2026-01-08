Lazio-Fiorentina, l'arbitro Sozza e i "varisti" saranno puniti
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i vertici arbitrali starebbero pensando di fermare l'intera terna di Lazio-Fiorentina, resta da capire se per un turno o due. Si tratta di Sozza, Pezzuto e Prontera, rispettivamente direttore di gara, Var e Avar della partita.
La causa maggiore il rigore non assegnato alla Lazio per trattenuta di Pongracic su Gila, che sarebbe invece evidente e funzionale al fermare l’attaccante della Lazio ma anche il rigore troppo generoso assegnato alla Fiorentina per fallo di Gila su Gudmundsson. Il numero 10 viola, infatti, sembrerebbe trascinare un po' la gamba, nonostante il contatto esista ma lasci molti dubbi.
