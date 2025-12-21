Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali del match di Coppa Italia Women

Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali del match di Coppa Italia WomenFirenzeViola.it
Oggi alle 14:00Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Tra poco al Campo Sportivo Bonarelli di Bologna andrà in scena l'ottavo di finale di Coppa Italia Women tra Bologna e Fiorentina. Il fischio d'inizio è infatti previsto per le 14:30, e in tal senso sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre, con le scelte definitive dunque sia di Pachera che di Pinones Arce. Ecco le formazioni:

Bologna: Lauria, Passeri, Fusar, Tironi, Fracaros, Re Cecilia, Rognoni, Giovagnoli, Raggi, Jansen, Marengoni. All. Matteo Pachera

Fiorentina: Bettineschi, Woldvik, Van der zanden, Filangeri, Lombardi, Curmark, Catena, Tryggvadottir, Wijnants, Omarsdottir, Janogy. All. Pablo Pinones Arce