Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali del match di Coppa Italia Women
Tra poco al Campo Sportivo Bonarelli di Bologna andrà in scena l'ottavo di finale di Coppa Italia Women tra Bologna e Fiorentina. Il fischio d'inizio è infatti previsto per le 14:30, e in tal senso sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre, con le scelte definitive dunque sia di Pachera che di Pinones Arce. Ecco le formazioni:
Bologna: Lauria, Passeri, Fusar, Tironi, Fracaros, Re Cecilia, Rognoni, Giovagnoli, Raggi, Jansen, Marengoni. All. Matteo Pachera
Fiorentina: Bettineschi, Woldvik, Van der zanden, Filangeri, Lombardi, Curmark, Catena, Tryggvadottir, Wijnants, Omarsdottir, Janogy. All. Pablo Pinones Arce
