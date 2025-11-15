Viola a Parma per prendersi la vetta. Lombardi: "Faremo una partita seria"

La Fiorentina Femminile, in scena oggi a Parma alle ore 15, si gioca la possibilità di regalarsi il primo posto. Vincendo contro le ducali infatti, le viola diventerebbero prime almeno fino a domani, quando la Roma scenderà in campo nell’atteso e delicato derby contro la Lazio. Un passo alla volta, però. Coraggio e fiducia sono ciò che Pinones Arce ha deciso di regalare alle sue ragazze talentuose. La carta d’identità non conta, si può essere protagoniste anche essendo del 2007.

E’ il caso di Emma Lombardi. «Siamo contente di aver vinto contro la Roma, adesso pensiamo al Parma con consapevolezza e la voglia di vincere sempre. Sarà una partita difficile in casa loro, noi metteremo in campo quello che sappiamo fare e che abbiamo preparato: faremo una partita importante e con serietà». Sul momento personale, di grande crescita. «Sono tranquilla quando scendo in campo, cerco di fare quello che mi riesce per dimostrare di poterci stare. Sono contenta della fiducia del mister, cerco sempre dare il massimo». A riportare il tutto è La Nazione.