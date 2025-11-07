Torna in campo la Fiorentina Femminile: stasera il big match con la Roma

Dopo la vittoria di misura col Sassuolo nello scorso turno, la Fiorentina Femminile è pronta a tornare in campo per la 5° giornata di Serie A. La squadra di Pinores Arce sarà protagonista già nell'anticipo di questa alle ore 20 allo stadio Curva Fiesole contro la Roma, in quello che sarà a tutti gli effetti un vero e proprio big match. La Roma, infatti, guida il campionato con 12 punti, frutto di quattro vittorie consecutive in altrettante partite, mentre la Fiorentina si trova a 7 punti, frutto di un pareggio, una sconfitta e due vittorie, quest’ultime arrivate negli ultimi due turni di campionato, segno di una squadra in crescita.

Questo il calendario completo delle partite della 5° giornata:

Venerdì 7 novembre

Ore 20:00 - Fiorentina-Roma

Sabato 8 novembre

Ore 12:30 - Inter-Sassuolo

Ore 14:00 - Milan-Juventus

Domenica 9 novembre

Ore 12:30 - Ternana Women-Como Women

Ore 15:00 - Lazio-Napoli Women

Ore 20:30 - Genoa-Parma