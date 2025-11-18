Tegola per la Fiorentina Femminile: Bredgaard ko per un dolore alla coscia
Nei giorni precedenti all'ultima sfida di campionato contro il Parma, terminata con il risultato di 1-1, Sofie Bredgaard, autrice di una doppietta contro la Roma, attuale capolista della Serie A Women, ha accusato un infortunio muscolare alla coscia sinistra.
Di seguito il comunicato ufficiale del club viola:
"ACF Fiorentina comunica che l’atleta Sofie Bredgaard ha accusato un problema di natura muscolare alla coscia sinistra nei giorni precedenti la gara contro il Parma.
Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico della giunzione miotendinea del muscolo adduttore lungo sinistro.
La calciatrice ha già intrapreso il percorso terapeutico-riabilitativo, seguita dallo staff sanitario".
