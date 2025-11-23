Severini: "Errore pesante oggi. Ma con la Juve meritavamo almeno il pari"

La centrocampista della Fiorentina Femminile Emma Severini ha commentato ai canali ufficiali del club viola il ko odierno patito a Torino per mano della Juventus arrivato però con un gol nel recupero molto contestato: “Siamo arrabbiate perché le giocatrici della Juventus potevano fermarsi dopo il problema occorso a Orsi. Oggi ci sono tutti gli strumenti per riguardare i falli e gli arbitri devono capire che certi episodi devono essere visti meglio. Vogliamo più attenzione da parte dei direttori di gara sotto questo aspetto, perché valutazioni sbagliate possono cambiare i risultati di ora e di tutta la stagione.

Credo che abbiamo fatto un gran primo tempo con tante belle giocate ma ci è mancata cattiveria sotto porta: dovevamo essere più affamate anche se abbiamo incontrato una grande squadra. Noi però siamo state in partita e meritavamo il pareggio, almeno. Ripartiamo da qui per le prossime partite”.