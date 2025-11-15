Severini dopo il pari a Parma: "Peccato non aver vinto, ci riproveremo con la Juve"

Emma Severini, capitano della Fiorentina femminile e autrice del gol del momentaneo 1-0 su rigore prima del pareggio del Parma, ha parlato ai canali ufficiali del club commentando così il risultato: "Volevamo prenderci i tre punti e portarci a casa la vittoria. Il rigore sicuramente pesava, ma come ogni pallone perché sapevamo che era una partita importante. Siamo dispiaciute di non aver vinto ma dobbiamo essere felici perché abbiamo affrontato una squadra molto organizzata, che ha difeso tanto ma non ha praticamente mai tirato in porta. Dobbiamo continuare sulla nostra strada".

La prossima sarà contro la Juventus...

"Ogni partita in questo campionato è importante, così lo sarà quella con la Juventus che ovviamente ha sempre un sapore diverso. Non siamo riuscite a vincere oggi, ci riproveremo con la Juventus. A Firenze il valore della partita con la Juve è ancora più grande ma ogni partita importante. È bello sapere che tutti vogliono vincere contro di noi perché vuol dire che il nostro è un percorso importante. Con la Juventus vogliamo vincere".