Serie A Women, Fiorentina Femminile: domani la sfida alla Juventus
Dopo il pareggio maturato la scorsa settimana per 1-1 nella nebbia di Parma, la Fiorentina Femminile è pronta a tornare in campo per la 7° giornata di Serie A. Di fronte, per le ragazze di Pinores Arce, lo stesso avversario della prima squadra maschile: sarà infatti la Juventus di mister Massimiliano Canzi ad affrontare la squadra viola nell'imminente turno di campionato. Un vero e proprio secondo big match nel giro di poche ore per tutto il popolo viola. Oltre alla rivalità che "accomuna" le due squadre, Fiorentina e Juventus arrivano a questa partita in una situazione di classifica letteralmente infuocata. Le due squadre sono infatti divise da un solo punto: Fiorentina al terzo posto a quota 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta), Juventus al quarto a quota 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio, due sconfitte). Sfida in programma domani alle ore 15 allo Stadio La Marmora a Pozzo di Biella.
Di seguito il programma completa della 7° giornata di Serie A Women:
Sabato 22 novembre
Genoa-Napoli Women ore 12:30
Ternana Women-Parma ore 15:00
Domenica 23 novembre
Como Women-Roma ore 12:30
Lazio-Inter ore 12:30
Juventus-Fiorentina ore 15:00
Milan-Sassuolo ore 15:30
