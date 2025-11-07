Serie A Women, alle 20 Fiorentina-Roma al Viola Park: le formazioni
Alle 20 allo stadio curva Fiesole all'interno del Viola Park si giocherà Fiorentina Femminile-Roma, gara di cartello valida per la quinta giornata di serie A Women. Ecco le formazioni scelte dai tecnici Pablo Pinones-Arce e Luca Rossettini:
Fiorentina Femminile (4-3-3): Fiskerstrand; Janogy, Bredgaard, Lombardi, Snerle; Orsi, Severini, Van der Zanden; Cherubini, Faerge, Omarsdottir.
A disp.: Woldvik, Johansen, Bonfanti, Longo, Hurting, Wijnants, Della Peruta, Bettineschi, Cetinja, Tryggvadottir. Allenatore: Pablo Pinones-Arce
Roma (4-3-3): Lukasova; Thøgersen, Heatley, Valdezate, Veje; Giugliano, Greggi, Kuhl; Dragoni, Haavi, Viens.
A disp.: Balde, Soggiu, Di Guglielmo, Corelli, Pilgrim, Oladipo, Pante, Pandini, Bergamaschi, Rieke, Galli, Pierkarska. Allenatore: Luca Rossettini
