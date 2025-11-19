Primavera Femminile: Baccaro dà speranze, ma il Milan dilaga nella ripresa
Altra domenica amara per la Primavera Femminile, che perde in casa contro il Milan, ora seconda in classifica. Le ragazze gigliate, hanno subito un ottimo approccio alla partita, con la rete di Baccaro dopo pochi secondi.
Questa, purtroppo, è solo un'illusione perché da quel momento in poi le calciatrici rossenere dilagheranno, con la tripletta di Strauss, la siglia di Appiah e la punizione nel finale di Monteaperto, rendendo il risultato troppo pesante per ciò che è stato espresso in campo, un sonoro 1-5. Le giovani viola sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, che le rilega al penultimo posto, davanti al Brescia ancora a secco.
