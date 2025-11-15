Pinones Arce: "Dobbiamo imparare ad essere decisive sotto porta contro queste difese"
Il tecnico della Fiorentina Pablo Pinones Arce al sito ufficiale ha analizzato il pareggio di Parma: "Prima di tutto abbiamo preso un punto fuori casa poi però dobbiamo renderci conto che ci saranno diverse squadra che giocheranno contro di noi in questo modo, noi dobbiamo crescere in queste situazioni. Oggi non siamo state abbastanza decisive e credo ci mancasse l'ultimo passaggio e concretezza sotto porta".
Sempre più vicini alla vetta, con una missione a Biella la prossima settimana? "Bisogna prima analizzare bene questa partita prima, la squadra ha fatto bene e devo fare i complimenti alla squadra ma dobbiamo chiudere le partite contro questo tipo di difese. In questa settimana dobbiamo lavorarci bene"
Fiorentina Femminile
