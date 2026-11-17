Pegaso della Toscana delle donne alla Fiorentina Femminile

Il talento femminile, le nuove opportunità offerte dall'innovazione tecnologica e il superamento degli stereotipi di genere nel mondo del lavoro. Sono stati questi i temi al centro di “Talento senza confini”, l'incontro ospitato oggi al Baker Hughes Florence Learning Center di Firenze, nell'ambito della quinta edizione de La Toscana delle Donne, la rassegna promossa dalla Regione Toscana e dedicata quest'anno al tema “Straniere”.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con Baker Hughes, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo industriale, della cultura e dello sport per raccontare esperienze di donne che hanno saputo affermarsi in ambiti tradizionalmente maschili, contribuendo a trasformare il mondo del lavoro.

Nel corso del pomeriggio, l'intervento di Felicia Cîgorescu, curatrice d'arte e attivista per i diritti umani, ha approfondito il ruolo del femminile nel cambiamento culturale e sociale. Spazio anche allo sport, con la partecipazione della capitana dell'ACF Fiorentina femminile Emma Severini e dell'allenatore Pablo Piñones-Arce. A loro l'assessora Manetti ha consegnato il Pegaso della Toscana delle Donne "Capelli al vento" di Elio De Luca.

Un confronto sull'evoluzione del ruolo delle donne nelle realtà industriali ha visto protagoniste Lucia Lunghini di Beyfin, Monica Rigacci di Laika Caravans e Alessandra Danesi di Thales, con la moderazione di Ludovica Fiaschi di Baker Hughes. L'incontro ha ospitato anche un omaggio a Mary Becagli, ex dipendente del Nuovo Pignone, a testimonianza del contributo delle donne alla storia industriale del territorio.

Un pomeriggio di testimonianze e confronto per ribadire il valore delle competenze femminili e la necessità di costruire un mondo del lavoro sempre più equo, inclusivo e capace di riconoscere il talento senza confini.