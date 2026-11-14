Pinones Arce: "Meritavamo questa vittoria, risposto alle difficoltà. Credo nel progetto"

Il tecnico della Fiorentina Femminile, Pablo Pinones Arce, ha commentato a fine gara la vittoria delle viola sulla Lazio: "Guardare la classifica non è una cosa che faccio, ma come ho detto all'inizio dobbiamo crederci tanto, le ragazze sono fantastiche. Sono brave giocatrici e ragazze per bene, che credono in cosa facciamo. E anche io in questo progetto ci credo, stiamo vedendo una Fiorentina in crescita, che sa rispondere anche alle difficoltà, come accaduto oggi: la Lazio meriterebbe di più di quello che ha, ma oggi la vittoria la meritavamo".

Il tecnico pensa ad una gara per volta per analizzare meglio quella appena giocata in vista della prossima: "È un bel campionato nel complesso, ma per il momento non penso al Como, devo cercare prima di smaltire questa gara, elaborarla e parlare con lo staff, poi si guarderà al prossimo weekend".