L'ex viola Ferrandi al Venezia Femminile: nuova avventura in B

L'ex viola Ferrandi al Venezia Femminile: nuova avventura in BFirenzeViola.it
Oggi alle 20:40Fiorentina Femminile
di Redazione FV

L'ex centrocampista della Fiorentina Femminile Giulia Ferrandi approda al Venezia Femminile in serie B, dopo aver salutato nei giorni scorsi il Bologna. Ecco l'ufficialità comunicata dal club arancioneroverde: 

"Il Venezia FC Femminile comunica di aver raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Giulia Ferrandi. La centrocampista, classe 1992, si unisce alle arancioneroverdi fino al 30 giugno 2027.

Ferrandi in carriera si è resa protagonista sia sui campi di calcio a 11 sia sui parquet di calcio a 5: ha vestito in Italia le maglie di Atalanta, Brescia, Lupe C5, Fiorentina, Florentia, Pomigliano, Lazio, Napoli, Siena, Bologna e vanta esperienze anche in Inghilterra con West Ham e Watford.

Nel corso della sua carriera ha inoltre collezionato numerose presenze nelle Nazionali giovanili Under 17, Under 19 e Under 20.

Giulia Ferrandi, centrocampista Venezia FC Femminile:
“Sono felicissima di essere arrivata al Venezia FC, ringrazio la società e il mister per questo; ho trovato sin da subito un ambiente sereno, con grande voglia di lavorare e di fare bene. Cercherò di portare alla squadra la mia esperienza in campo e l'entusiasmo giusto per affrontare al meglio ogni momento della partita. La mia esperienza anche nel futsal, che dovrebbe essere propedeutico per il calcio a 11, mi aiuta in mezzo al campo ad anticipare le scelte di gioco e ad avere rapidità e tecnica negli spazi stretti”.