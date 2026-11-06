L'ex viola Ferrandi al Venezia Femminile: nuova avventura in B

L'ex centrocampista della Fiorentina Femminile Giulia Ferrandi approda al Venezia Femminile in serie B, dopo aver salutato nei giorni scorsi il Bologna. Ecco l'ufficialità comunicata dal club arancioneroverde:

"Il Venezia FC Femminile comunica di aver raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Giulia Ferrandi. La centrocampista, classe 1992, si unisce alle arancioneroverdi fino al 30 giugno 2027.

Ferrandi in carriera si è resa protagonista sia sui campi di calcio a 11 sia sui parquet di calcio a 5: ha vestito in Italia le maglie di Atalanta, Brescia, Lupe C5, Fiorentina, Florentia, Pomigliano, Lazio, Napoli, Siena, Bologna e vanta esperienze anche in Inghilterra con West Ham e Watford.

Nel corso della sua carriera ha inoltre collezionato numerose presenze nelle Nazionali giovanili Under 17, Under 19 e Under 20.

Giulia Ferrandi, centrocampista Venezia FC Femminile:

“Sono felicissima di essere arrivata al Venezia FC, ringrazio la società e il mister per questo; ho trovato sin da subito un ambiente sereno, con grande voglia di lavorare e di fare bene. Cercherò di portare alla squadra la mia esperienza in campo e l'entusiasmo giusto per affrontare al meglio ogni momento della partita. La mia esperienza anche nel futsal, che dovrebbe essere propedeutico per il calcio a 11, mi aiuta in mezzo al campo ad anticipare le scelte di gioco e ad avere rapidità e tecnica negli spazi stretti”.